مش 21 مارس بس.. 6 تواريخ للاحتفال بعيد الأم



يوم بعد الآخر، يقترب المصريين والعرب من الاحتفال بعيد الأم، وذلك في ٢١ مارس احتفالا بها وتقديرا لها ولجهودها في دعم المجتمعات ببناء أجيال بمختلف البلدان.



تختلف كثير من الدول في توقيت الاحتفال بعيد الأم سنويا، حيث يجري الاحتفال في كثير من الدول في الأحد الثاني من شهر مارس، ودول أخرى تحتفل بعيد الأم في الـ8 من مارس، بينما تحتفل مصر في كل عام بعيد الأم في الـ21 من مارس، ويصادف موعد عيد الأم 2021 يوم الأحد الثالث من شهر مارس الجاري.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز التواريخ التي تم اعتمادها من أجل الاحتفال بعيد الأم على مدار التاريخ:





فبراير

النرويج هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفل بعيد الأم في فبراير وتحديدا في ثاني أحد من فبراير، وهو تقليد ديني في الأساس.



٢١ مارس

يحتفل أغلب الدول العربية بعيد الأم في هذا التاريخ بعدما ساهم الصحفي المصري علي أمين وشقيقه في تأسيسه.



وفي مصر كانت بداية تخصيص يوم للاحتفال بعيد الام علي يد الصحفي المصري الراحل علي أمين، حيث قام باقتراح فكرة على أخيه مصطفى أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم، وكتب مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير فكرة يقترحان تخصيص عيد للأم، وقوبلت فكرتهم بالتشجيع وتقرر أن يكون الإحتفال بعيد الام هو يوم 21 مارس.





الأحد الأخير في مارس

وتحتفل بريطانيا بعيد الأم في الأحد الأخير من شهر مارس من كل عام ويعرف بأحد الأمهات، وذلك منذ القرن السادس عشر وارتبطت بزيارة المسيحيين للكنيسة الأم في عيد الفصح.









الأحد الثاني من مايو

في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم الاحتفال بعيد الأم في الأحد الثاني من مايو، وتعتبر آنا جارفيس أول من احتفل بعيد الأم في الولايات المتحدة الأمريكية في 12 مايو 1907، تكريما لوالدتها التي كانت تردد عبارة "في وقت ما سيأتي شخص ما بفكرة الاحتفال بعيد الأم"، إذ أقامت تجمعا عاما في كنيسة ببلدة جرافتون في ولاية فرجينيا الغربية، بعدما أقنعت حاكم الولاية بإصدار أوامره بإقامة أول احتفال ليوم الأم.



ومن الدول التي تحتفل به وفقا للتقويم الأمريكي أي الأحد الثاني من شهر مايو كل من أستراليا والنمسا وبلجيكا وبنغلاديش والصين وكندا وكولومبيا والبرازيل وكرواتيا والإكوادور وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا واليابان ولاتفيا وماليزيا ومالطا والفلبين وجنوب أفريقيا وسويسرا وتايوان وهولندا وفنزويلا وزامبيا.



الأحد الأخير من مايو

وتحتفل دول أخرى بعيد الأم خلال يوم الأحد الأخير من شهر مايو، ومن بين أبرز هذه الدول نجد فرنسا وتونس والمغرب والجزائر.



يونيو

وتحتفل السويد بعيد الأم في آخر يوم أحد من يونيو، وتحتفل فرنسا به في أول يوم أحد من يونيو سنويا.