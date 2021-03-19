مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

أجريت اليوم، قرعة الدورين، ربع النهائي ونصف النهائي، من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، النسخة الحالية 2020/2021.





وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية، في مقدمتها لقاء بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، في تكرار لنهائي العام الماضي.





كنا يلتقي ريال مدريد، البطل التاريخي للمسابقة، بنظيره ليفربول، في تكرار لنهائي نسخة عام 2018.





وجاءت القرعة على النحو التالي.





مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند.

بورتو × تشيلسي.

بايرن ميونيخ × باريس سان جيرمان.

ريال مدريد × ليفربول.





بينما أجرى اليويفا أيضاً قرعة الدور نصف النهائي من البطولة، والتي جاءت كالتالي.





الفائز من مانشستر سيتي وبورتو × الفائز من بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

الفائز من بورتو وتشيلسي × الفائز من ريال مدريد وليفربول.





تقام مواجهات ذهاب ربع النهائي يومي 6 أو7 أبريل، على أن تقام لقاءات العودة أحد يومي 13 أو14 من نفس الشهر.





بينما تقام مواجهات ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل، ويقام العودة يومي 4و5 مايو المقبل.



