تقديم الخدمات الطبية لـ607 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

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تقديم الخدمات الطبية لـ607 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة
الجمعة 19/مارس/2021 - 01:51 م
أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة تواصل، تنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية والكشف عن الامراض المزمنة، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي انطلقت من شهر أغسطس الماضي، وتهدف الى الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض الغير سارية (السكر - الضغط – السمنة)، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بصحة السيدة المصرية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم إجراء الفحوصات الطبية لـ 607 ألف و686 سيدة، على مستوي المحافظة، وذلك من بداية انطلاق المبادرة من أغسطس الماضي، بجميع الوحدات الصحية، كما انه يتم تحويل الحالات المشتبه بها الي مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام، لتقديم كافة الخدمات بالمجان.
من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم إجراء الفحوصات الطبية لـ 607 ألف و686 سيدة، على مستوي المحافظة، وذلك من بداية انطلاق المبادرة من أغسطس الماضي، بجميع الوحدات الصحية، كما انه يتم تحويل الحالات المشتبه بها الي مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام، لتقديم كافة الخدمات بالمجان.
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