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تقديم الخدمات الطبية لـ607 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة تواصل، تنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية والكشف عن الامراض المزمنة، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي انطلقت من شهر أغسطس الماضي، وتهدف الى الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض الغير سارية (السكر - الضغط – السمنة)، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بصحة السيدة المصرية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم إجراء الفحوصات الطبية لـ 607 ألف و686 سيدة، على مستوي المحافظة، وذلك من بداية انطلاق المبادرة من أغسطس الماضي، بجميع الوحدات الصحية، كما انه يتم تحويل الحالات المشتبه بها الي مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام، لتقديم كافة الخدمات بالمجان.

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