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محافظ جنوب سيناء: سانت كاترين "هدية" السيسي لمصر (فيديو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن سانت كاترين هى هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بإعادة تخطيط المدينة، وجعلها صديقة للبيئة، وعاصمة السياحة الدينية.

وأشار "فودة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه يتوقع أن مدينة سانت كاترين ستكون مثل مدينة الجلالة، حيث أنهم يستهدفون جذب مليون سائح، لافتا إلى أنه يوجد لجنة تابعة لوزارة الإسكان متواجدة حاليا في سانت كاترين لبحث تطويرها.

وأضاف، "في خلال عام سنرى مدينة التجلي الأعظم حاجة تانية خالص"، معلنا أنه سيكون هناك جامعة حكومية بمحافظة جنوب سيناء.

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