"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1578 مواطنا بقرية الإسماعيلية



وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، على مدار يومين، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1578 حالة مترددة وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.



من جانبه أشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء، 275 حالة جراحة و454 حالة اطفال و260 باطنة و75 قلب و208 جلدية و103 انف واذن و90 نساء و41 تنظيم اسرة و72 اسنان، الى جانب انه تم عمل 92 تحاليل مختلفة، وعمل 63 حالات موجات صوتيه وعمل 6 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 137 متردد، وتم خلع اسنان لـ 10 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 35 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 112 متردد، وحيث تم استخدام 9 عيادة متنقلة.

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.