Advertisements

"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1578 مواطنا بقرية الإسماعيلية

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، على مدار يومين، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1578 حالة مترددة وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

من جانبه أشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء، 275 حالة جراحة و454 حالة اطفال و260 باطنة و75 قلب و208 جلدية و103 انف واذن و90 نساء و41 تنظيم اسرة و72 اسنان، الى جانب انه تم عمل 92 تحاليل مختلفة، وعمل 63 حالات موجات صوتيه وعمل 6 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 137 متردد، وتم خلع اسنان لـ 10 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 35 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 112 متردد، وحيث تم استخدام 9 عيادة متنقلة.

أخبار تهمك

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

قبل مواجهة ريال مدريد.. حكاية 12 مباراة رسمية لمحمد صلاح ضد الأسبان (أرقام)

منذ ساعة الا ربع

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 16 ساعة

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ 17 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الدور ال16

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 11 ساعة

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة ذهاب بورتو وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:47 م

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

01:52 م

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

02:20 م

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار