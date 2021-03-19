"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1578 مواطنا بقرية الإسماعيلية

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"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1578 مواطنا بقرية الإسماعيلية
الجمعة 19/مارس/2021 - 01:53 م
أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، على مدار يومين، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1578 حالة مترددة وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
من جانبه أشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء، 275 حالة جراحة و454 حالة اطفال و260 باطنة و75 قلب و208 جلدية و103 انف واذن و90 نساء و41 تنظيم اسرة و72 اسنان، الى جانب انه تم عمل 92 تحاليل مختلفة، وعمل 63 حالات موجات صوتيه وعمل 6 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 137 متردد، وتم خلع اسنان لـ 10 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 35 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 112 متردد، وحيث تم استخدام 9 عيادة متنقلة.
وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، على مدار يومين، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1578 حالة مترددة وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
من جانبه أشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء، 275 حالة جراحة و454 حالة اطفال و260 باطنة و75 قلب و208 جلدية و103 انف واذن و90 نساء و41 تنظيم اسرة و72 اسنان، الى جانب انه تم عمل 92 تحاليل مختلفة، وعمل 63 حالات موجات صوتيه وعمل 6 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 137 متردد، وتم خلع اسنان لـ 10 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 35 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 112 متردد، وحيث تم استخدام 9 عيادة متنقلة.
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