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قبل مواجهة ريال مدريد.. حكاية 12 مباراة رسمية لمحمد صلاح ضد الأسبان (أرقام)

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا المقامة حاليا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية، عن وقوع نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضد فريق ريال مدريد مواجهة من العيار الثقيل .


وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات الدور ربع النهائي، حيث ستقام جولة الذهاب يومي 6 و7 أبريل، بينما ستقام جولة الإياب يومي 13 و14 أبريل.

وتقابل محمد صلاح في 12 مباراة رسمية ضد الأندية الإسبانية خلال مشواره مع 3 أندية (ليفربول – روما – فيورنتينا)، حقق الفرعون المصري فوزًا وحيدًا، بينما خسرت الأندية التي لعب لها 8 مباريات، وحسم التعادل 3 مباريات، وسجل اللاعب هدفًا وحيدًا وصنع مثله.


والتقى "صلاح" مع فريق ريال مدريد في 3 مواجهات رسمية سابقة في بطولة دوري أبطال أوروبا، خسرها جميعًا، حيث لعب مباراتين بقميص روما موسم 2015 – 2016، وانتهت بفوز الملكي بنتيجة واحدة 2-0 ذهابًا وإيابًا، وخسر مباراته الثالثة ضد الملكي عندما كان لاعبًا مع ليفربول وذلك في نهائي البطولة موسم 2017 / 2018.


نجم منتخب مصر التقى مع اشبيلية في مباراتين بقميص فيورنتينا الإيطالي في نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2014 – 2015، خسر فريق "صلاح" في المباراتين 3 – 0، 2 – 0 ذهابًا وإيابًا على الترتيب.


كما تقابل مع الفريق الأندلسي في مباراتين عندما كان لاعبًا في صفوف فريق روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018، وانتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي 2-2، 3-3 ذهابًا وإيابا على الترتيب.


جمعت محمد صلاح مباراتين مع فريق برشلونة انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي وخسر فريقه الثانية بنتيجة 3-0.


الفوز الوحيد لمحمد صلاح ضد الأندية الإسبانية كان أمام فريق فياريال عندما كان يرتدي قميص روما الإيطالي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أوروبا في 16 فبراير 2016 والذي انتهي بفوز الفريق الايطالي 4-0.


آخر مباريات "صلاح" ضد الأسبان كانت أمام فريق أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع فريقه الحالي ليفربول، وخسر الريدز المباراتين 1 – 0 ، 3-2 على الترتيب.

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