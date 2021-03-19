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أسعار الذهب تعاود الصعود مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
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تمضي أسعار الذهب على مسار تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي اليوم الجمعة، إذ تلقت الدعم من تراجع طفيف للدولار وعوائد الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1740.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0947 بتوقيت جرينتش.

والمعدن الأصفر مرتفع بأكثر من 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1741.60 دولار.

وقال روس نورمان المحلل المستقل إن “تصحيحيا في عوائد الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وفي الواقع في مؤشر الدولار الأمريكي يقدم دفعة محدودة لأسعار الذهب، لكننا كنا هنا من قبل حول مستوى 1745 دولارا ولقي الذهب بعض المقاومة”.

“لا يبدو أن الذهب حصل على الكثير من الزخم وراءه أو بما يكفي لدفعه. ربما نحتاج إلى مؤشر مقنع بأن تلك التصحيحات في العوائد والدولار الأمريكي أكثر استدامة، ولا برهان على ذلك في الوقت الحالي”.

وتراجعت العوائد القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن ارتفعت لأعلى مستوى في أكثر من عام عند 1.754 بالمئة يوم الخميس، بينما تخلى الدولار عن مكاسب حققها في التعاملات المبكرة.

وكرر الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع تعهده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر وتوقع نموا اقتصاديا وتضخما أعلى هذا العام.

ويُستخدم الذهب عادة في التحوط من ارتفاع التضخم، لكن صعودا قويا في الآونة الأخيرة لعوائد الخزانة الأمريكية ألقى بثقله على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 2608.25 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع 7.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

والمعدن المستخدم في الحفز بقطاع السيارات على مسار تسجيل قفزة أسبوعية بنحو 11 بالمئة وهي الأكبر منذ أوائل نوفمبر.

واستقرت الفضة عند 26.05 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1196.69 دولار.

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عوائد السندات أسعار الذهب

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