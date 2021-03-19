بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة نارية بين ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، في مباراة متكررة لنهائي الشامبيونزليج 2018.





وكان ليفربول تصدر المجموعة الرابعة في دور المجموعات، برصيد 13 نقطة، والتي ضمت كلًا من: أتلانتا الإيطالي، أياكس أمستردام الهولندي، ميتييلاند الدانماركي.





وحقق الريدز الفوز في أربع مباريات، على أياكس في هولندا بهدف نظيف بالجولة الأولى، ثم الفوز على ميتييلاند بهدفين نظيفين في أنفيلد في الجولة الثانية.





ثم فاز على أتلانتا بخماسية نظيفة في إيطاليا، قبل ان يخسر في عقر داره من الفريق ذاته، بنتيجة 2-0 في الجولة الرابعة.





وفي الجولة الخامسة حقق فوز بهدف نظيف على أياكس، ثم اختتم دور المجموعات، بتعادل مع ميتييلاند بهدف لكل فريق.





وصعد إلى دور ثمن النهائي ليلاقي لايبزيج الألماني، الذي تجاوزه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدفين، ومثلها في الإياب.





يذكر أنه في حال تأهل رفقاء النجم المصري محمد صلاح، إلي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، سيلاقي الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي وبورتو البرتغالي.



