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تراجع أسعار الذهب في السعودية.. والجرام يبدأ بـ122.09 ريال

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة، على نحو طفيف، وذلك مع تراجع المعدن النفيس عالميا، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 209.30 ريال (55.81 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) مسجلا 183.14 ريال (48.84 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 156.98 (41.86 دولار)، وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 122.09 ريال (32.56 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6513.75 ريال (1737 دولارًا)، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1465.11 ريال (390.70 دولار).

عالميا، تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، إذ تمسك الدولار بمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع في عوائد الخزانة الأمريكية، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1733.74 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولار أمس الخميس،  وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1731.50 دولار.

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