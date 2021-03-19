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موعد مباراة ذهاب بورتو وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ضرب بورتو البرتغالي موعدا ناريا مع تشيلسي الإنجليزي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا في القرعة التي حاليا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.


واجه بورتو نظيره يوفنتوس الإيطالي في دور الستة عشر من البطولة, انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الدراجاو معقل بورتو بفوز بورتو بهدفين مقابل هدف للسيدة العجوز بينما انتهت مباراة العودة التي أقيمت على أليانز ستاديوم بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين لبورتو ليتأهل بورتو بمجموع المبارتين.


في حين قابل تشيلسي نظيره اتلتيكو مدريد الإسباني في دور الستة عشر من البطولة, انتهت مباراة الذهاب بفوز البلوز بهدف نظيف بينما انتهت مباراة العودة بفوز تشيلسي أيضا بهدفين دون رد.


وتعتبر قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا غير مشروطة أي أنه بإمكان فريقين من دولة واحدة أن يتواجهها في الدور المقبل على غير ما كان متبعا في دور الستة عشر.


وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مواعيد مباريات دور الثمانية من البطولة، حيث ستقام مباراة الذهاب يومي 6 و7 أبريل المقبل.

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