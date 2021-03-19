نبيل الحلفاوي يوجة رسالة لجمهور كرة القدم

طالب الفنان نبيل الخلفاوي متابعيه من مشجعي كرة القدم، التوقف عن التعصب في الفترة الحالية ومساعدة المنتخب المصري في مبارتي كينا وجزر القمر.









وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: " يا شباب.. لحد بداية رمضان المفروض ما فيش توترات أهلوية زمالكاوية عندنا الشهر ده ماتشين للمنتخب يعني جمهور واحد.. وبعدين ماتشات إفريقيا للأندية اللي بالنسبة لي وآخرين بنعتبر برضه إننا ضمن جمهورها الواحد.. في رمضان إن شاء الله الرجوع لتراشقات وتجاذبات ومداعبات المنافسة المحلية ".









وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.

وعلى جانب آخر يحرص الفنان نبيل الحلفاوي علي إبداء رأيه في كافة القضايا المطروحة والتي تشغل الراي العام سياسية، فنية ، ورياضية ويهتم بالرد على متابعية والتفاعل معهم.



