Advertisements

نبيل الحلفاوي يوجة رسالة لجمهور كرة القدم

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
Advertisements
طالب الفنان نبيل الخلفاوي متابعيه من مشجعي كرة القدم، التوقف عن التعصب في الفترة الحالية ومساعدة المنتخب المصري في مبارتي كينا وجزر القمر.


وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: " يا شباب.. لحد بداية رمضان المفروض ما فيش توترات أهلوية زمالكاوية عندنا الشهر ده ماتشين للمنتخب يعني جمهور واحد.. وبعدين ماتشات إفريقيا للأندية اللي بالنسبة لي وآخرين بنعتبر برضه إننا ضمن جمهورها الواحد.. في رمضان إن شاء الله الرجوع لتراشقات وتجاذبات ومداعبات المنافسة المحلية ".


وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.
وعلى جانب آخر يحرص الفنان نبيل الحلفاوي علي إبداء رأيه في كافة القضايا المطروحة والتي تشغل الراي العام سياسية، فنية ، ورياضية ويهتم بالرد على متابعية والتفاعل معهم. 

أخبار تهمك

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ يوم

قبل مواجهة ريال مدريد.. حكاية 12 مباراة رسمية لمحمد صلاح ضد الأسبان (أرقام)

منذ أقل من ساعة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يخاطب الاتفاق السعودي بسبب مستحقات صفقة وليد أزارو

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 11 ساعة

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 14 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الدور ال16

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة ذهاب بورتو وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ 40 دقيقة

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:47 م

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

01:52 م

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

02:20 م

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار