الأهلي يخاطب الاتفاق السعودي بسبب مستحقات صفقة وليد أزارو

خاطب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، نادي الاتفاق مجددًا خلال الساعات الماضية، بسبب مستحقات صفقة المغربي وليد أزارو، للفريق السعودي.





وأرسل النادي الأهلي خطابا رسميا إلي إدارة نادي الإتفاق السعودي يطلب فيه الحصول علي مبلغ 200 ألف دولار قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة من صفقة بيع المغربي وليد ازارو لاعب الفريق السابق.





وكان الأهلي قد حصل في شهر أكتوبر الماضي عند توقيع العقود علي 400 ألف دولار،ثم حصل علي مبلغ 200 ألف أخري في بداية فبراير الماضي،وطلب مؤخرا الحصول علي قيمة الصفقة التي كلفت النادي السعودي مبلغ 800 ألف دولار.





وانتقل أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي، بصفة نهائية مطلع الموسم الماضي على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي، بعد طلب من الجهاز الفني السابق لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته.



