صندوق التنمية الصناعية يكشف تفاصيل القروض المعتمدة في 2020

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي "الصندوق الصناعي"، اليوم الخميس، تفاصيل القروض المعتمدة في 2020 والتي تجاوزت 17 مليار ريال.

وقال "الصندوق الصناعي"، في بيان له، إنه حقّق نتائج استثنائية خلال العام المالي 1441هـ/1442هـ الموافق لعام 2020م، مُعتمداً قروضاً بلغت قيمتها 17.6 مليار ريال؛ ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخه.

واعتمد الصندوق 212 قرضاً خلال العام الماضي استفاد منها 201 مشروع، في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، واستحوذت المصانع الصغيرة والمتوسطة على 84% من إجمالي عدد القروض.

ووفقاً لنتائج أداء الصندوق، وباعتباره المُمكن المالي الرئيس لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، بلغت قيمة القروض المُعتمدة لقطاع الصناعة 15مليار ريال، بجانب الدعم الذي حصلت عليه القطاعات المتخصصة الأخرى.

وأوضح الصندوق، أن قيمة القروض المعتمدة لقطاع التعدين بلغت 1.2 مليار ريال، وحصل قطاع الخدمات اللوجستية على قروضٍ تجاوزت قيمتها 783مليون ريال، وكان نصيب قطاع الطاقة من قيمة القروض المعتمدة 10ملايين ريال.

وجاءت نتائج الصندوق من حيث عدد القروض الممنوحة عبر منتجاته التمويلية؛ ليحتل منتج رأس المال العامل المرتبة الأولى بعدد قروض معتمدة بلغت 115 قرضاً، وقيمة إجمالية قدرها 1.3 مليار ريال، تليه القروض التمويلية بعدد قروض معتمدة بلغت 96 قرضاً، وقيمة إجمالية بلغت 16 مليار ريال، وبذلك أتى منتج رأس المال العامل -الذي أُطلق بعد تعديل نظام الصندوق الصناعي عام 2019م بجانب منتجات تمويلية أخرى، متفوقاً على القروض التمويلية من حيث عدد القروض الممنوحة.

ونوه الصندوق الصناعي، إلى أنه بجانب النشاط التمويلي الذي قام به في عام 2020م، أطلق 3 مبادرات استباقية؛ لتمكين القطاع الخاص من مواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا تجاوزت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال.

وتضمّنت المبادرة الأولى، بحسب البيان، تأجيل وإعادة هيكلة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمشاريع الطبية، التي تحل أقساطها خلال عام 2020م؛ ليستفيد منها 546 مشروعاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال.

وتمثلت المبادرة الثانية في إطلاق الصندوق لخط ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي استفاد منها 86 مشروعاً بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال، كما جاءت المبادرة الثالثة على شكل خط تمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية استفاد منها 15 مشروعاً بقيمة 648 مليون ريال.

وأكد الصندوق الصناعي، أنه يتطلع في استراتيجيته خلال العام الجديد 2021م استهداف عددٍ من الأهداف الاستراتيجية؛ منها مضاعفة تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر.

وأردف: فضلاً عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، مؤكداً أنه بفضل هذه الاستراتيجية الواضحة المعالم، والمحددة الأهداف؛ سيخطو الصندوق خطوات فاعلة في استمرار مساهمته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وكشف صندوق التنمية الصناعية، في ديسمبر الماضي، أن إجمالي القروض المعتمدة خلال عام 2020 تجاوز 17 مليار ريال؛ وهو ما يعدّ رقماً استثنائياً في تاريخ الصندوق الصناعي.