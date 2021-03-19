Advertisements

تعيين "رنا حته" معاونا لوزير الاتصالات للشؤون الفنية

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتولي رنا أحمد محمد عبد الحميد حته العمل معاونا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الفنية لمدة عام.

ووفقا للقرار؛ تختص رنا حته بمهام التنسيق مع مدراء المشروعات لمتابعة المشروعات والمبادرات ضمن محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد التقارير لاستعراض موقف المشروعات الاستراتيجية، وتقديم تصور لزيادة كفاء منظومة متابعة المشروعات، ومتابعة مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تصدر بالتقارير الدولية، بحسب بيان لوزارة الاتصالات اليوم الجمعة.

وعملت رنا حته كباحث فنى بالمكتب الفني لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ يناير 2019، فيما عملت كمسؤول تنفيذى لمتابعة إداراة أعمال شركةIBM العالمية فى مصر خلال الفترة من فبراير 2017 حتى يناير 2019، كما عملت محلل مالى فى شركةIBM العالمية فى مصر خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى فبراير 2017.

وحصدت رنا حته عبر مسيرتها المهنية على عدد من الجوائز أبرزها جائزة التميز والريادة فى العمل من شركة IBM، كما تم اختيارها كأحد الكوادر الشابة المتميزة فى شركة IBM فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولقد حصلت رنا حته على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية قسم إنجليزى بجامعة القاهرة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف في 2015، وخلال دراستها الجامعية حصلت على منحة دراسية على أساس الجدارة لدراسة الاقتصاد بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 2013 حتى 2014، وتدرس حاليا ماجستير إدارة الأعمال فى كلية كوستروم لإدارة الأعمال بجامعة بوسطن فى الولايات المتحدة الأمريكية.

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يخاطب الاتفاق السعودي بسبب مستحقات صفقة وليد أزارو

منذ 36 دقيقة

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 16 ساعة

قبل مواجهة ريال مدريد.. حكاية 12 مباراة رسمية لمحمد صلاح ضد الأسبان (أرقام)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ يوم

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الدور ال16

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 13 دقيقة

موعد مباراة ذهاب بورتو وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:47 م

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

01:52 م

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

02:20 م

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار