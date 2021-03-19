عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي









وفي اللقاء الرابع سيكون دينامو زغرب على موعد مع مواجهة فياريال الإسباني.

قرعة دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي:

غرناطة × مان يونايتد

أرسنال × سلافيا براغ

اياكس × روما

دينامو زغرب × فياريال كما يلتقي مانشستر يونايتد أمام غرناطة في لقاء خارج التوقعات أما أياكس فيصطدم بنظيره روما الإيطالي.

أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي التي أجريت اليوم في مدينة نيون السويسرية عن وقوع أرسنال المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد النني أمام سلافيا براغ التشيكي.