تعرف على تشكيل السكه الحديد والمريخ في دوري القسم الثاني



اعلن كمال أمين المدير الفني لفريق السكه الحديد عن تشكيل الفريق استعدادا للقاء المريخ في الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقه دوري القسم الثاني من المجموعة الثانية وجاءت كالتالي

حراسه المرمى.ابراهيم محمد

خط الدفاع.اسامه صبحي.المتولي محمود.محمود اكمل.حازم شعيب

خط الوسط.فتحي مجدي.محمد بركات.حمودي شتا

خط الهجوم.محمد العربي.محمد ريعو.سايكو كونته



بينما اعلن احمد عبد العزيز الزير المدير الفني لفريق المريخ عن تشكيل الفريق استعدادا للقاء السكه الحديد وجاء كالتالي

حراسه المرمى.حسام عياد

خط الدفاع.عمر عدلي.محمودعلاء.بلال عارف.اسامه لبه

خط الوسط.احمد حمزه.عبد الله النادي.محمد عبد العزيز

خط الهجوم.كابوري اندرسون.عبدالله ناصر.محمود اجوجو

ويدير اللقاء تحكميا الحكم محمد السعداوي وعدي عيد مساعد أول وعماد العقاد مساعد ثاني واسلام راشد حكم رابع