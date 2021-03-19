مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد سلاحا مميزا

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية وليد سليمان للمشاركة في تدريبات المارد الأحمر الجماعية.





وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مواجهة الفريق الأحمر مع البنك الأهلي في بطولة الدوري العام، والتى تسببت في حرمانه من المشاركة في مونديال الأندية بقطر.





وحسب الجهاز الطبي للأهلي، فإن اللاعب بات جاهزا للمشاركة مع فريقه أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا مطلع أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالبطولة.





ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات يوم ٢٣ مارس الجاري لبدء الاستعداد للمرحلة المقبلة، بعد أن حصل على راحة وذالك عقب الفوز على فيتا كلوب الكونغولي.



