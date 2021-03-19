



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 مارس 2021.





أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-3-2021 في مصر





سعر الذهب عيار 24 يسجل 876 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 769جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 يسجل 658 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6144 جنيهًا

سعر أوقية الذهب تسجل 27154 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24 يسجل 876 ألف جنيه



