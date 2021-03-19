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أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-3-2021
الجمعة 19/مارس/2021 - 02:39 م
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 مارس 2021.
أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-3-2021 في مصر
سعر الذهب عيار 24 يسجل 876 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 يسجل 769جنيهًا
سعر الذهب عيار 18 يسجل 658 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب يسجل 6144 جنيهًا
سعر أوقية الذهب تسجل 27154 جنيها
سعر كيلو الذهب عيار 24 يسجل 876 ألف جنيه
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