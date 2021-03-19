موعد مباراة بورتو وتشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يواجه بورتو البرتغالي نظيره تشيلسي الإنجليزي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا في القرعة التي حاليا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.





واجه بورتو نظيره يوفنتوس الإيطالي في دور الستة عشر من البطولة, انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الدراجاو معقل بورتو بفوز بورتو بهدفين مقابل هدف للسيدة العجوز بينما انتهت مباراة العودة التي أقيمت على أليانز ستاديوم معقل اليوفي بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين لبورتو ليتأهل بورتو في مجموع المبارتين.





في حين قابل تشيلسي نظيره اتلتيكو مدريد الإسباني في دور الستة عشر من البطولة, انتهت مباراة الذهاب بفوز البلوز بهدف نظيف بينما انتهت مباراة العودة بفوز تشيلسي أيضا بهدفين دون رد.





وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مواعيد مباريات دور الثمانية من البطولة ، حيث ستقام مباراة الإياب يومي 13 و14 أبريل المقبل.



