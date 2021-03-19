أبرزها التفاح.. أطعمة مناسبة لكبار السن لتحسين الصحة الذهنية والجسدية





يحتاج كبار السن إلى تناول الأطعمة المناسبة لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها لتحسين الحالة الصحية والذهنية، ومن هذه الأطعمة كما ذكرها موقع «health line»، نسردها خلال التقرير التالي:.





الأطعمة المناسبة لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية لكبار السن





التفاح

يعمل البكتين في التفاح على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويساعد في علاج الإمساك، ويحتوي التفاح على أكثر من 30 نوعاً من الفيتامينات والمعادن والعناصر الهامة.





الزبادي

تحتوى الزبادي على بكتيريا حمض اللاكتيك التي تمنع التهاب اللثة وتوفر دعما مثاليا لما يعرف بالنبيت الجرثومي المعوي، وهو الأمر الذي يجب مراعاته بشكل خاص مع كبار السن، لأن معظم جهاز المناعة يكمن في الأمعاء ويصبح أضعف بمرور العمر.





بذور الكتان

تساعد بذور الكتان، بإضافتها على السلطة، في خفض مستوى الكوليسترول والحفاظ على بطانة المعدة سليمة حتى مع تقدم العمر، وبالإضافة إلى ذلك تمتاز بذور الكتان بتأثير مضاد للسرطان، وهي مصدر مثالي لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض مستوى الدهون في الدم.





القهوة

يمكن أن تساعد القهوة في الحفاظ على نظام إزالة السموم في الجسم، ويمكن أن تقلل أيضا من خطر الإصابة بسرطان الكبد، لكن يجب تناولها باعتدال ويمكن استبدال القهوة بالشاي الأخضر أو الأسود، والذي يساعد على خفض ضغط الدم بشكل كبير، وبالإضافة إلى ذلك يقلل الشاي الأسود من إنتاج هرمون الإجهاد الكورتيزول ويؤدي إلى مزيد من التوازن.





البروكلي

يساعد اللوتين أو فيتامين B2 الموجود بالبروكلي، العين على حماية نفسها من أشعة الشمس الشديدة، ويمكن أن يمنع ذلك من تلف شبكية العين، ويحتوي البروكلي أيضاً على مضادات الأكسدة الهامة كمضادات للالتهابات.