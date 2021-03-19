زي النهاردة بتاريخ 19-3-2021





حدث في مثل هذا اليوم 19-03-2021





أحداث

1799 - الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت يحاصر مدينة عكا.

1877 - انعقاد أولى جلسات مجلس المبعوثان، وهو أول برلمان في الدولة العثمانية.

1921 - عدلي يكن يؤلف وزارته الأولى في مصر.

1945 - ناظم القدسي يقدم أوراق اعتماده للرئيس فرانكلين روزفلت كأول سفير سوري في الولايات المتحدة.

1949 - إعلان قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشعبية.

1962 - وقف إطلاق النار في الجزائر بعد التوقيع على اتفاقيات إيفيان

1976 - ممدوح سالم يؤلف وزارته الثانية في مصر.

1978 - صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 المتعلق بجلاء إسرائيل عن لبنان.

1989 - جلاء إسرائيل من طابا واستلام مصر لها بعد نزاع دام حوالي 3 أعوام.

1991 - البيجوم خالدة ضياء الرحمن تصبح أول رئيسة وزراء في بنغلاديش.

1994 - إرهابيون في الجزائر يقتلون الصحفي جمال بن زاغو أمام منزله.

2003 - اختيار محمود عباس رئيسًا لوزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.

2009 - توجيه اتهام رسمي لرئيس إسرائيل الأسبق موشيه كتساف بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي.

2010 - الرئيس المصري محمد حسني مبارك يصدر قرارًا بتعيين الدكتور أحمد الطيب شيخًا للأزهر خلفًا للشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي.

2011 -

وقوع معركة بنغازي الثانية، ثم بدأ العملية العسكرية ضد النظام الليبي وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 والقاضي بفرض منطقة حظر للطيران العسكري فوق الأراضي الليبية.

إجراء استفتاء تعديل الدستور في مصر وذلك بعد ثورة 25 يناير.

2015 - الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مطار عدن الدولي بعد معركة مطار عدن التي تعرض خلالها مقر الرئيس هادي لقصف جوي.

2016 -

مقتل خمسة أشخاص وإصابة 36 أخرين في تفجير انتحاري وسط مدينة إسطنبول.

تحطم طائرة فلاي دبي الرحلة 981 ومقتل جميع ركابها.

2018 -

عُلماء يُخضعون «سودان»، آخر ذكرٍ باقٍ من الكركدنَّات البيضاء الشماليَّة لِلقتل الرحيم، بعد مُعاناته من مُضاعفاتٍ صحيَّة، لِتبقَ بضعة إناثٍ فقط من هذه النُويعة.

إعادة انتخاب فلاديمير بوتين لولاية رابعة بتأييد 76% من الأصوات في انتخابات الرئاسة الروسية.

2020 - عالما الحاسوب إدوين كاتمول وپات هانراهان يفوزان مُناصفةً بِجائزة تورنغ لِعملهما على الصُور المُنشأة بِالحاسوب.





مواليد

1812 - ديفيد ليفينغستون، مستكشف اسكتلندي.

1821 - ريتشارد فرانسيس برتون، مستشرق ومستكشف إنجليزي.

1860 - وليام جيننغز بريان، وزير خارجية الولايات المتحدة.

1883 - ولتر هاوارث، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1937.

1900 - فردريك جوليو-كوري، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1935.

1903 - عبد الله بن عمر بن دهيش، فقيه حنبلي وقاضي سعودي.

1905 - ألبرت شبير، مهندس معماري وسياسي ألماني.

1906 - أدولف أيخمان، أحد مسؤولي الرايخ الثالث.

1913 - عبد العليم خطاب، ممثل ومخرج مصري.

1937 - ايكون كرينز، آخر رؤساء ألمانيا الشرقية.

1938 - قطقوطة، ممثلة وراقصة مصرية.

1940 - باربرا فرانكلين، سياسية من الولايات المتحدة الأمريكية.

1943 -

ماريو مولينا، عالم كيمياء مكسيكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995.

ماريو مونتي، رئيس وزراء إيطاليا.

عمر بطيشة، شاعر وإذاعي مصري.

1947 - غلين كلوز، ممثلة أمريكية.

1951 - سامح الصريطي، ممثل مصري.

1955 - بروس ويليس، ممثل أمريكي.

1961 - ليلى غفران، مغنية مغربية.

1963 - ماجد المصري، ممثل مصري.

1967 - نشوى مصطفى، ممثلة مصرية.

1972 - روي كوستا، لاعب كرة قدم برتغالي.

1974 - وسام صباغ، ممثل ومذيع لبناني.

1976 - ألساندرو نيستا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1979 -

إيفان ليوبيسيتش، لاعب كرة مضرب كرواتي.

كريستوس باتساتزوغلو، لاعب كرة قدم يوناني.

1981 - كولو توريه، لاعب كرة قدم إيفواري.

1982 - برادلي جونز، لاعب كرة قدم أسترالي.

1984 - توفيق شهاب، ممثل صوت لبناني

1987 - هنادي الكندري، ممثلة كويتية.





وفيات

1406 - ابن خلدون، مؤسس علم الإجتماع.

1687 - روبير دو لا سال، مستكشف فرنسي.

1930 - آرثر جيمس بلفور، رئيس وزراء المملكة المتحدة وصاحب وعد بلفور.

1950 - ولتر هاوارث، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1937.

1969 - محمود الملاح، لغوي عراقي.

1987 -

يوسف الخال، شاعر وأديب لبناني.

لويس دي بروي، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1929.

1990 - عليا، مغنية تونسية.

1997 - شكري سرحان، ممثل مصري.

2008 - آرثر سي كلارك، روائي ومخترع بريطاني.

2011 - محمد نبوس، صحفي ليبي.

2015 - سليمان محمد الحماد، شاعر وكاتب قصصي ومسرحي سعودي.

2017 - السيد ياسين، كاتب ومفكر سياسي واجتماعي مصري.

2019 - عمر أبو ليلى، فدائي فلسطيني.





أعياد ومناسبات

عيد تحرير طابا في مصر.

مهرجان النار في بلنسية.



