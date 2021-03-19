أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ريال مدريد النارية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت في نيون السويسرية، عن مواجهات نارية وقوية في هذا الدور.





حيث يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره ليفربول الإنجليزي، ويواجه بايرن ميونيخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.





كما أسفرت القرعة عن مواجهة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، فضلًا عن مواجهة تشيلسي الإنجليزي أمام نظيره بورتو البرتغالي.





ويعاني ليفربول هذا الموسم كثيرًا من تراجع كبير في الأداء، حيث يتواجد الريدز في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، حيث ابتعد الفريق كثيرًا عن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





ويستعرض لكم "ا لفجر الرياضي" ، أرقام النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا.





شارك الفرعون المصري محمد صلاح مع ليفربول في 8 مباريات هذا الموسم بدورى أبطال أوروبا مع ليفربول، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف بالإضافة إلى تمريرة حاسمة بإجمالى 600 دقيقة لعب.





ويمتلك محمد صلاح سجلًا رائعًا خلال مشاركته في دوري أبطال أوروبا مع الأندية التي لعب بقميصها، حيث أحرز 31 هدفًا في بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة، خلال 66 مشاركة في المسابقة القارية.



