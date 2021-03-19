ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفل سباقه الـ22
أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم أمس, حفل سباقه الـ22 لموسم 1442هـ , بحضور مدير الميدان عبدالعزيز التويجري.
وتكون الحفل من 9 أشواط جاءت نتائجها
على النحو التالي:
الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي مفتوح
الدرجات ( عمر سنتين) على مسافة 1200م وعلى درع مختبر النخبة حققته الفرس (ود
خولة) للمالك فهد الوسيدي.
الشوط الثاني مخصص إنتاج محلي خيل
المبتدئة ( عمر 3 سنوات) على مسافة 1200م حققه الجواد ( لواذن) للمالك سالم
الطويرش.
الشوط الثالث والمخصص إنتاج محلي ( من
1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1400م حققه الجواد ( أكاديمي ) للمالك
سعدالرويلي.
الشوط الرابع والمخصص إنتاج محلي ( من
1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1400م
حققه الجواد ( إنتر) للمالك محمدالعلوش .
الشوط الخامس والمخصص إنتاج محلي خيل
المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1600م
حققه الجواد ( ملتم) للمالك جبريل العازمي.
الشوط السادس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر)
على مسافة 1600م حققه مناصفةً الجوادان (
ترجماني ومتعشم) لمالكيهما ناصر الدرع وإسطبل الحسام .
الشوط السابع والمخصص إنتاج محلي ( من
0 إلى 1 ) ( عمر 4 سنوات) - ( للخيالة المتمرنين ) على مسافة 1800م حققه الجواد (
صقر العناية ) للمالك جلوي المطيري .
الشوط الثامن والرئيس إنتاج محلي مفتوح
الدرجات ( أفراس )( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة1800 م حققته الفرس ( شاعرة)
للمالك أسامة الدغيري .
الشوط التاسع والمخصص إنتاج محلي مفتوح
الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1800م حققه الجواد ( يجتاح ) للمالك صالح
الحامد .
وفي الختام توج مدير الميدان كأس الدعم
الـ21 لمالك الفرس (شاعرة) أسامة الدغيري.
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