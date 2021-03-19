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ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفل سباقه الـ22

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم أمس, حفل سباقه الـ22 لموسم 1442هـ , بحضور مدير الميدان عبدالعزيز التويجري.

وتكون الحفل من 9 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:

الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر سنتين) على مسافة 1200م وعلى درع مختبر النخبة حققته الفرس (ود خولة) للمالك فهد الوسيدي.

الشوط الثاني مخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 3 سنوات) على مسافة 1200م حققه الجواد ( لواذن) للمالك سالم الطويرش.

الشوط الثالث والمخصص إنتاج محلي ( من 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1400م حققه الجواد ( أكاديمي ) للمالك سعدالرويلي.

الشوط الرابع والمخصص إنتاج محلي ( من 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1400م  حققه الجواد ( إنتر) للمالك محمدالعلوش  .

الشوط الخامس والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1600م  حققه الجواد ( ملتم) للمالك جبريل العازمي.

الشوط السادس  إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1600م  حققه مناصفةً الجوادان ( ترجماني ومتعشم) لمالكيهما ناصر الدرع وإسطبل الحسام .

الشوط السابع والمخصص إنتاج محلي ( من 0 إلى 1 ) ( عمر 4 سنوات) - ( للخيالة المتمرنين ) على مسافة 1800م حققه الجواد ( صقر العناية ) للمالك جلوي المطيري .

الشوط الثامن والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس )( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة1800 م حققته الفرس ( شاعرة) للمالك أسامة الدغيري .

الشوط التاسع والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1800م حققه الجواد ( يجتاح ) للمالك صالح الحامد .

وفي الختام توج مدير الميدان كأس الدعم الـ21 لمالك الفرس (شاعرة) أسامة الدغيري.

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