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عاجل..المترو يقرر مد ساعات تشغيل خطوطه الثلاثة حتى الثانية صباحا طوال رمضان

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة المترو، اليوم، عن مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة لمدة ساعة طوال أيام شهر رمضان، بحيث يستمر التشغيل حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى بدلا من الواحدة صباحا، لتصل ساعات التشغيل اليومى إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة.

وانتهت شركة المترو من إعداد جداول تشغيل رمضان، بحيث يلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا، ويلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.

وتضمنت جداول تشغيل المترو في رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث.

وتعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا، كما أنه تم إصدار تعليمات لسائقى قطارات المترو بالتوقف لفترة كافية فى المحطات التى تزداد كثافتها حتى يتمكن الركاب من استقلال القطارات والنزول منها.

وأكدت شركة المترو أنه سيتم تشديد الرقابة على حركة التشغيل بالخطوط الثلاثة بالأخص فى أوقات الإفطار التى تستمر فيها حركة المترو بالخطوط الثلاثة بانتظام، مع تواجد للقيادات لمتابعة الحركة ومواجهة أى مشكلات ممكن تطرأ، مع صرف بدل نقدى لمن تضطره ظروف علمه الإفطار بموقع عمله.

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