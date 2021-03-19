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PlayStation 5 تحصل على دعم DVR في اليابان هذا العام

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:43 م
PlayStation 5
PlayStation 5
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أعلنت شركة سوني أن PlayStation 5 تحصل على وظيفة DVR في اليابان عن طريق تطبيق جديد يعمل مع موالفات Nasne.

ويُطلق على التطبيق اسم Torne، ومن المفترض أن يكون متاحًا في وقت لاحق من هذا العام.

وبينما أوقف مايكروسوفت قوائم البث التلفزيوني المباشر في OneGuide لمنصة Xbox One، فإن جهود سوني السابقة التي جلبت البث التلفزيوني المباشر وحتى ميزات DVR إلى PlayStation بدأت بالعودة.

وكان Torne في الأصل عبارة عن موالفًا تلفزيونيًا مباشرًا لجهاز PS3 الذي تم إصداره في عام 2010، وسمح لك بحفظ برامج البث عبر قرص منصتك ونقلها إلى PSP أو PS Vita.

وجاء بعده Nasne، وهو صندوق وسائط رقمية مع موالفات للأقمار الصناعية والأرضية المدمجة التي تتصل بالعديد من منتجات الشركة.

ويمكن استخدام Nasne كجهاز تخزين وتشغيل وسائط قياسي أيضًا، ويمكن توسيع سعته عبر أقراص خارجية.

وأضاف Nasne مساحة التخزين الخاصة به، وعمل مثل محرك NAS، مع التسجيلات المتاحة من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وتوقفت شركة سوني عن بيع Nasne في عام 2019، لكن في العام الماضي، أعلنت شركة Buffalo اليابانية المصنعة للأجهزة الطرفية أنها تتولى المنتج وتصدر إصدارات تحمل علامة Buffalo، مع إطلاق النماذج الأولى في هذا الربيع.

ولا يزال جهاز Nasne الجديد يشبه جهاز PS3، مع شعار Buffalo، وتضاعف الشركة سعة التخزين الداخلية إلى 2 تيرابايت، فيما تضاعف سعة التخزين الخارجية ثلاث مرات لتصل إلى 6 تيرابايت.

كما يمكنك دمج وحدات متعددة لتسجيل أكثر من قناة واحدة في وقت واحد.

وفي حين أنه من الصعب للغاية شراء PS 5، فإن أولئك الذين لديهم PS5 سيظلون قادرين على الاستمتاع بأقراص DVD الكلاسيكية التي قد تكون لديهم مع إضافة هذا الجهاز الجديد.

وبالرغم من أن معظم الأفلام والعروض لا تزال تُبث عبر الإنترنت، إلا أن إضافة هذا الجهاز يمكن أن تحيي أقراص DVD القديمة.

ولا يزال هناك أشخاص يستمتعون بمشاهدة برامجهم المفضلة باستخدام قرص DVD دون انقطاع، ولا يحتاجون حتى إلى الاتصال بالإنترنت.

ومن المفترض أن تطرح Buffalo جهاز Nasne للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر مقابل 29800 ين (نحو 270 دولار).

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الكلمات المفتاحية

سوني PS5 Playstation 5 DVR

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