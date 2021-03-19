التصديق على إعدام مزارع قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد بالقليوبية

صدق مفتي الجمهورية على حكم الإعدام الصادر بحق لمزارع قتل زوجته بأن خنقها بـ" إيشارب" مع سبق الإصرار والرصد.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل علي ماهر هلال، والمستشار ناجي نصر هلال نصر هلال، والمستشار مصطفى عبد المنعم عبد العزيز وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

كانت محكمة جنايات بنها قرارًا بإحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته بأن خنقها بـ" إيشارب" مع سبق الإصرار والرصد إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي حول ما أسند إلى المتهم.

ترجع وقائع القضية لتلقي اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز طوخ بقيام "ع.ا.م"، مزارع بقتل زوجته المجني عليها "ش.ا".

تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ظنًا منه علي خلاف الحقيقة أن زوجته تخونه مع آخر مجهول فتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص منها، وقام بخنقها مستخدمًا غطاء الرأس "إيشارب" في إزهاق روحها وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها السابق.

وجاء في أمر الإحالة إن المتهم قتل زوجته المجني عليها "ش.ا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص منها وقام بخنقها مستخدما غطاء الرأس حتى أزهق روحها.