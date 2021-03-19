تحددت مواجهات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أجريت مراسم سحب القرعة اليوم الجمعة، للدورين ربع النهائي ونصف النهائي.





وكشفت القرعة عن مواجهات نارية في دور الثمانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر أن تقام يومي 6 و7 أبريل، ذهابًا، وتلعب مباريات العودة أحد يومي 13 و14 من الشهر ذاته.





- مباريات دور ربع النهائي

مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند "1"

بورتو ضد تشيلسي "2"

بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان "3"

ريال مدريد ضد ليفربول "4"





- مباريات دور نصف النهائي

الفائز من "1" × الفائز من "3"

الفائز من 2" × الفائز من "4"





وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات دور الثمانية كالتالي:





1- ايرلينج هالاند " بروسيا دورتموند" برصيد 10 أهداف

2- ألفارو موراتا "يوفينتوس" برصيد 6 أهداف

3- كيليان مبابي " باريس سان جيرمان" برصيد 6 أهداف

4- راشفورد " مانشستر يونايتد" برصيد 6 أهداف

5- نيمار دا سيلفا "باريس سان جيرمان" برصيد 6 أهداف

6- اوليفيه جيرو " تشيلسي" برصيد 6 أهداف

7- يوسف النصيري "إشبيلية" برصيد 6 أهداف





جدير بالذكر أن مواجهات ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل، ويقام العودة يومي 4و5 مايو المقبل.



