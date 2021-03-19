برنامج "أمين وشركاه" يستضيف الفنانة مي كساب

تحل الفنانة مي كساب ضيفة على الموسم الجديد من برنامج "أمين وشركاه"، الذي يقدمه الفنان أحمد أمين، يوم الاثنين المقبل، على قناة ON.





تجسد "مي" خلال الحلقة دور زوجة "أمين"، وذلك في مواقف تمثيلية كوميدية بينهما، إذ يناقش البرنامج الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المجتمع المصري بشكل كوميدي، فضلا عن تقديم "اسكتشات" تمثيلية لاستعراض الشخصيات التي يتناولها.





تذاع الحلقة يوم الاثنين المقبل، الموافق 22 مارس، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساء.



