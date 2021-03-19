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الأرصاد: موجة حارة اعتبارا من الغد.. ولا حاجة للملابس الشتوية (فيديو)
الجمعة 19/مارس/2021 - 02:50 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن فصل الربيع سيبدأ يوم 21 مارس الجاري، وسيكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أنه اعتبارا من السبت ستتعرض البلاد لموجة حارة تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، ثم ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ اعتبارا من يوم الأربعاء.
وأضاف أن ارتفاع الحرارة وانخفاضها بشكل سريع ومفاجىء من سمات فصل الربيع، منوها بأنه يمكن البدء بالتخلي عن الملابس الشتوية الثقيلة بشكل تدريجي مع متابعة النشرات الجوية، حيث أن درجة الحرارة الصغرى مازالت منخفضة.
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