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المركز القومي للترجمة ينعي الدكتور شاكر عبد الحميد

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
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ينعي المركز القومي للترجمة الدكتور شاكر عبد الحميد والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس. 
وقالت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة : "رحم الله الدكتور شاكر عبدالحميد الذي لم يبخل بعطائه الثقافي والقيادي على القراء في مصر والعالم العربي فألف الكتب وترجمها، وتحمل أعباء إدارة العمل الثقافي على اختلاف مسئولياته ومستوياته، ورغم ذلك لم يتخل لحظة عن دماثته وذوقه وروحه الطيبة، خلد الله فكره وعمله على الأرض، وغفر له وتقبله في جناته العلا وإنا لفراقه لمحزونون"

 الدكتور شاكر عبد الحميد(20 يونيو 1952-18مارس 2021)هو أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون المصريه و تولى منصب وزير الثقافة  في العام2011
 له عدد كبير من المؤلفات نذكر منها: "التفسير النفسي للتطرف والارهاب "،"الفن وتطور الثقافة الانسانية "،"الفنون البصرية وعبقرية الإدراك " و "الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي ".ومن الكتب المترجمة الصادرة عن المركز القومي للترجمة نذكر : "بيولوجيا السلوك الديني:الجذور التطورية للإيمان والدين " و "ثلاث أفكار مغرية ".
حصل الراحل على جوائز عديدة منها :"جائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الانسانية عام 1990، جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية  2003، جائزة الشيخ زايد للكتاب فى مجال الفنون -2012 .

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