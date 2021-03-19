قبل موقعة دوري الأبطال.. "لا غالب ولا مغلوب" في تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول

أجريت اليوم الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا المقامة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن وقوع ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضد فريق ريال مدريد مواجهة.









وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات الدور ربع النهائي، حيث ستقام جولة الذهاب يومي 6 و7 أبريل، بينما ستقام جولة الإياب يومي 13 و14 أبريل.





تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد ليفربول

وتقابل ليفربول مع ريال مدريد في 6 مباريات رسمية قبل لقاء الفريقين في البطولة الأوروبية بالموسم الحالي، حقق كل فريق 3 انتصارات، ولم تنتهي أي مباراة بالتعادل بينهما، سجل كل فريق منهما 7 أهداف.





أول مواجهة جمعت ريال مدريد مع ليفربول كانت في نهائي البطولة الأوروبية موسم 1980 / 1981، وفاز الريدز بهدف نظيف سجله آلان كينيدي في المباراة التي جمعتهما على استاد "حديقة الأمراء".





أما ثاني مواجهات الريال وليفربول كانت في موسم 2008 / 2009 ببطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز الريدز بهدف نظيف في إسبانيا، وكرر انتصاره برباعية نظيفة على ملعب "أنفيلد" في انجلترا.





ثالث مواجهات ليفربول مع ريال مدريد كانت في موسم 2014 / 2015، وفاز النادي الملكي ذهابًا 3 – 0، وكرر فوزه بهدف نظيف.





آخر مواجهة جمعت الريال وليفربول كانت في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017 / 2018، وخسر الريدز بنتيجة 3 – 1 وشهدت المباراة إصابة محمد صلاح وخروجه بعد 30 دقيقة.



