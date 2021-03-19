بالأرقام.. التاريخ يُرجح كفة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة من العيار الثقيل بين بايرن ميونيخ الألماني (حامل اللقب) مع وصيف النسخة الماضية للبطولة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.









وتفوق فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في نسخة بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدما تغلب عليه بنتيجة 1 – 0 في نهائي البطولة الأوروبية.





تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان:

تقابل فريق بايرن ميونيخ مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في 9 مباريات رسمية سابقة، الفوز كان حليف الفريق الباريسي في 5 مباريات، مقابل 4 انتصارات للفريق الألماني، وسجل كل فريق 12 هدفًا.





أول مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في دوري أبطال أوروبا موسم 1994 / 1995، وفاز الفريق الباريسي ذهابا 2-0، وإيابًا 1-0.





وتكرر اللقاء بين الفريقين في نسخة البطولة الأوروبية موسم 1997 / 1998، وفاز بايرن ميونخ 5 – 1 في لقاء الذهاب، بينما خسر مباراة الإياب في باريس بنتيجة 3 – 1.





التقى بايرن ميونيخ مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا موسم 2000 / 2001، وفاز الفريق الباريسي 1-0 في لقاء الذهاب، بينما خسر مباراة الإياب بنتيجة 2 – 0.





تجدد اللقاء بين باريس والبايرن في دوري أبطال أوروبا موسم 2017 / 2018، وفاز بطل فرنسا 3-0 ذهابًا، وخسر مباراة الإياب بنتيجة 3-1.





أما آخر مواجهة جمعت باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.



