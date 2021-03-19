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"عندما تمنحك الحياة فرصة للانتقام".. محمد صلاح وجهًا لوجه أمام سيرجيو راموس

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يتكرر الصدام بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح وريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، بعدما أسفرت قرعة الدور الربع النهائي للبطولة عن مواجهة نارية بين الفريقين الكبيرين.


مباراة ليفربول ضد ريال مدريد ستكون فرصة ثمينة لمحمد صلاح نجم منتخبنا الوطني للثأر من سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، والذي تسبب في إصابته في "الكتف" بنهائي نسخة البطولة الأوروبية موسم 2017 – 2018، ولم يستطيع استكمال المباراة وقتها وخرج باكيًا بعد 30 دقيقة ليخسر فريقه اللقاء بنتيجة 3 – 1.


القدر عاد ليمنح صلاح الفرصة للانتقام من سيرجيو راموس وذلك عندما يلتقي الفريقين في الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من البطولة الأوروبية، وسيكون لدى نجم الفراعنة حافز قوي للتفوق على القائد الإسباني وقيادة الريدز لتحقيق الانتصار والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة لتعويض إخفاق عام 2018.


محمد صلاح يسعى أيضًا للثأر من ريال مدريد وتحقيق أول انتصار له أمام الفريق الملكي بعد الإخفاق في 3 مواجهات سابقة خسرها جميعًا بواقع مباراتين مع روما الإيطالي ومباراة مع ليفربول.


وتقابل "صلاح" مع فريق ريال مدريد للمرة الأولى عندما كان لاعبًا في روما الإيطالي موسم 2015 / 2016 وخسر الريدز المباراتين بنتيجة واحدة 2-0، بينما خسر المباراة الثالثة في نهائي نسخة البطولة موسم 2017 / 2018 بنتيجة 3 – 1.


يا ترى هل ينجح محمد صلاح في الثأر من ريال مدريد وسيرجيو راموس؟ أم يواصل الإخفاق مع الليفر؟

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