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المركزي اللبناني يطلق منصة إلكترونية لأسعار الصرف ويسمح للبنوك بالتداول

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
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قرر مصرف لبنان المركزي، إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له، بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساسي لسعر الصرف الحقيقي للسوق.

وأوضح حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لرئيس الجمهورية ميشال عون، أن القرار يتضمن أيضًا السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة.

واشترط المركزي اللبناني في قراره، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل في البنوك.

وأكد سلامة على تدخل مصرف لبنان المركزي لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقاً للآليات المعروفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة، بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي للاطلاع على الاجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية، بحسب بيان للرئاسة.

بدوره أبلغ رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان ضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة.

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