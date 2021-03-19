عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي والتي أقيمت اليوم في مدينة نيون عن مواجهات نارية وجاء أبرزها بين غرناطة الاسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.





وجاءت قرعة دور ال 16 من الدوري الأوروبي كالتالي:





غرناطة الاسباني × مانشستر يونايتد





آرسنال الانجليزي × سلافيا براغ التشيكي





أياكس الهولندي × روما الإيطالي





دينامو زغرب الكرواتي × فياريال الاسباني





وستقام مواجهات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم 8 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 15 من نفس الشهر.





كما ستقام على هامش الحفل ظهر اليوم قرعة دور نصف نهائي المسابقة، ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يوم 29 ابريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 6 مايو المقبل.





يذكر أن المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي سوف تقام يوم 26 مايو المقبل على ملعب "بي جي إي أرينا" في مدينة جدانسك البولندية.