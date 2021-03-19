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المسارح المتنقلة تستضيف عروض الأوبرا فى 9 محافظات

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تنفيذا لتوجيهات الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تشارك دار الاوبرا المصرية ببرنامج حفلات فنية متنوعة علي المسارح المتنقلة بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض. 

صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا واضاف ان العروض تاتى فى اطار استرتيجية وزارة الثقافة بتحقيق مبدأ العدالة الثقافيةفضلا عن الدور المجتمعي للاوبرا المصرية الهادف لنشر الفنون الجادة والارتقاء بالذوق العام وإتاحة الفرصة لمختلف الشرائح الاجتماعية للتعرف على الالوان الابداعية الراقية ، واشار ان المشاركة تشمل حفلات لفرق الموسيقى العربية التابعة للاوبرا ( الانشاد الدينى - عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية - اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى - الموسيقى العربية للتراث - القومية العربية للموسيقى ) الى جانب عدد من الفنانين والفرق المتفردة هى مواويل ، النفيخة ، المنشد على الهلباوى ، الحضرة المطرب ياسر سليمان ، ويف جاز باند ونور بروجيكت ، واكد ان العروض تقام فى 9 محافظات مصرية هى محافظة الفيوم فى قرية دموه ايام 21 ، 22 ، 23 مارس وقرية قصر بياض يومى 6 ، 8 ابريل ، محافظة الشرقية بقرية اكوه 24 مارس ، محافظة المنيا قرية الكمال 29 مارس ، محافظة الجيزة بقرية اطفيح 29 مارس وقرية المتانيا 14 مايو ، محافظة الاقصر فى قرية المهيدات 2 ، 3 ابريل ونجع الفاخورة 21 ابريل ، محافظة دمياط قرية السعدية 25 مايو وقرية السيالة 9 يونيو ، محافظة الاسكندرية قرية النهضة 15 يونيو وفى القاهرة يومى 23 ، 24 ابريل الى جانب محافظة بنى سويف التى استضافت اولى حفلات الاوبرا على المسارح المتنقلة وشهدها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف واقيمت بقرية ميدوم وتزامنت مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة واحياها فريق براس باند بمجوعة مختارة من الاعمال التى تمزج بين  الموسيقى المصرية والعالمية لاقت اعجاب واستحسان الحضور . 

يشار ان المسارح المتنقلة احد المشروعات التنموية التي تنفذها وزارة الثقافة وتعد اضافة فاعلة لمنظومة البنية الثقافية المتجددة التي تهدف الى استثمار العقول وبناء الانسان ومجابهة الفكر المتطرف بجانب اثراء الحياة الابداعية بالمحافظات واكتشاف الموهوبين ، وتم توزيعها بواقع مسرح لكل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة وهي اقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وسط وجنوب الصعيد ، غرب الدلتا ، شرق الدلتا ، القناة وسيناء بحيث تغزو جميع محافظات مصر بما تتضمنه من برامج ثقافية وفكرية وابداعية وفنية .

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