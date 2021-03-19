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غدآ.. عرض "تأتون من بعيد" بنادي سينما الشباب بالأسكندرية

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
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يستأنف نادى سينما الشباب بالأسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب" عروضه السينمائية غدآ السبت الموافق ٢٠ مارس بمركز الحرية والابداع بالاسكندرية في تمام السادسة مساء. 

ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلي "تأتون من بعيد" للمخرجة "أمل رمسيس"، والذي تدور أحداثه حول عائلة فلسطينية، تشتت وافترقت عن بعضها البعض بسبب الاضطرابات التي شهدها القرن العشرين، بداية من الحرب الأهلية الإسبانية التي شارك فيها الأب في النضال ضد الفاشية، مرورًا بالحرب العالمية الثانية، وبعدها النكبة الفلسطينية ثم الحرب الأهلية اللبنانية.

وحصل فيلم  «تأتون من بعيد» لأمل رمسيس على جائزة « لجنة إتحاد نقاد السينما الإفريقية»، وجائزة «الفيبريسى».بمهرجان الاسماعلية الدولي للافلام التسجيلية والروائية القصير. 

و عقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية" شاهندة محمد علي"  لمناقشة الفيلم مع الجمهور. 

يذكر أن نادى سينما الشباب بالأسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما شهريآ تحت إدارة الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي"مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض. 

الدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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