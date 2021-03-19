Advertisements

التاريخ لا يُنصف مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند قبل صدام دوري الأبطال

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يتجدد اللقاء بين مانشستر سيتي ونظيره بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، بعدما وضعتهما قرعة النسخة الحالية للبطولة الأوروبية التي أقيمت اليوم الجمعة، وجهًا لوجه ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.


وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات الدور ربع النهائي، حيث ستقام جولة الذهاب يومي 6 و7 أبريل، بينما ستقام جولة الإياب يومي 13 و14 أبريل.


وتأهل مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دور الـ16 بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة 2-0، بينما تأهل بوروسيا دورتموند على حساب فريق إشبيلية الإسباني بالفوز ذهابا 3-2، والتعادل الإيجابي إيابًا 2-2.

تاريخ مواجهات بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي:
تقابل مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند في مباراتين سابقتين ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في مرحلة المجموعات بالبطولة موسم 2012 – 2013، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

بينما فاز بوروسيا دورتموند على نظيره مانشستر سيتي في مباراة الإياب بألمانيا بهدف دون رد.

ويتطلع فريق مانشستر سيتي لتحقيق انتصاره الأول على الفريق الألماني خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين في الدور ربع النهائي لنسخة البطولة الأوروبية بالموسم الحالي.

أخبار تهمك

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ريال مدريد النارية

منذ 34 دقيقة

قبل موقعة دوري الأبطال.. "لا غالب ولا مغلوب" في تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول

منذ ثلث ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد سلاحا مميزا

منذ ساعة الا ربع

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 23 دقيقة

قبل مواجهة ريال مدريد.. حكاية 12 مباراة رسمية لمحمد صلاح ضد الأسبان (أرقام)

منذ ساعة و 24 دقيقة

موعد مباراة ذهاب بورتو وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 13 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات دور الثمانية

منذ نصف ساعة

موعد مباراة بورتو وتشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 37 دقيقة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ 12 دقيقة

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:47 م

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

03:03 م

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

01:52 م

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار