التاريخ لا يُنصف مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند قبل صدام دوري الأبطال

يتجدد اللقاء بين مانشستر سيتي ونظيره بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، بعدما وضعتهما قرعة النسخة الحالية للبطولة الأوروبية التي أقيمت اليوم الجمعة، وجهًا لوجه ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.









وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات الدور ربع النهائي، حيث ستقام جولة الذهاب يومي 6 و7 أبريل، بينما ستقام جولة الإياب يومي 13 و14 أبريل.









وتأهل مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دور الـ16 بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة 2-0، بينما تأهل بوروسيا دورتموند على حساب فريق إشبيلية الإسباني بالفوز ذهابا 3-2، والتعادل الإيجابي إيابًا 2-2.





تاريخ مواجهات بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي:

تقابل مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند في مباراتين سابقتين ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في مرحلة المجموعات بالبطولة موسم 2012 – 2013، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1 – 1.





بينما فاز بوروسيا دورتموند على نظيره مانشستر سيتي في مباراة الإياب بألمانيا بهدف دون رد.





ويتطلع فريق مانشستر سيتي لتحقيق انتصاره الأول على الفريق الألماني خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين في الدور ربع النهائي لنسخة البطولة الأوروبية بالموسم الحالي.



