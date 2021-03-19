كليب "ياما" هدية خالد جاد في عيد الأم





يستعد الفنان خالد جاد لإطلاق فيديو كليب جديد بعنوان "ياما" إحتفالًا بعيد الأم، والأغنية من كلماته، وإخراج أحمد علاء أبو طالب؛ حيث شاركه في الكليب الفنانة نورهان شعيب، بالإضافة إلى فريق ضخم من مصر وألمانيا ودبي يتجاوز الـ 40 شخصًا.









وعن عودته للغناء أوضح أنه قرر التعاقد مع شركة GXR Records كأول فنان بالشرق الأوسط، مؤكدًا أن فن الراب في تقدم مستمر خاصة بمصر، لهذا السبب قرر أن تكون عودته بكليب "ياما" بإنتاج ضخم يليق بالجمهور المصري والعربي، ويترك بصمة لدى الجمهور وسط المنافسة القوية الحالية.









كما أوضح خالد أن كليب "ياما" يروي خلاله تفاصيل تجربة عاشها، قائلًا: "تجربة الغربة وإني بعيد عن أمي عشان أحقق أحلامي وذاتي صعبة جدًا نفسيًا وجسديًا، وهذه الأغنية هي رسالة قوية لأمي، بحاول أوصلهالها بطريقة جديدة مش حزينة ولا اللي يسمع الأغنية يحس بإكتئاب زي المتعارف عليه في أغاني عيد الأم، حاولت أعمل أغنية فيها فرحة وبهجة ورسالة لكل أم".









وأعرب خالد عن سعادته بطرح أول كليب له في مناسبة مهمة مثل عيد الأم، وتابع: "أكيد متوتر لإني بقالي شهور شغال على المشروع، وده بالنسبالي تحدي، وأتمنى إني أحقق نجاح كبير وضخم بحجم التعب والمجهود المبذول".

كما أكد أن تجربة كليب "ياما" كانت ممتعة ومع فريق ضخم وأسماء كبيرة سواء من مصر أوألمانيا أودبي، خاصة أنه تم تصوير جزء كبير من الأغنية في مصر مع الفنانة نورهان شعيب، والتي قامت بدور والدته في مرحلة الطفولة.

وتابع أن المخرج المصري أحمد علاء، كان حريص على خروج الكليب بأفضل صورة، وأيضًا الفنانة نورهان شعيب التي أضافت الكثير بوجودها في كليب "ياما"، وأكد أن كل فرد داخل هذا الإنتاج الضخم كان يعمل بكل حرفية ودقة وأضافوا الكثير للعمل.

واستأنف قائلًا: "الله يكون في عون كل أم ابنها متغرب عنها، لإنه إحساس صعب على الابن والأم، عشان كدة قررنا نخرج من القالب التقليدي ونعمل حاجة مختلفة وفيها فرحة وبهجة".

مُشيرُا إلى أن غناءه للراب لم يكن وليد اللحظة بل إنه كان يُغني الراب منذ أن كان عمره 12 عامًا، حيث أن أول أغنية طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي كانت راب، ثم اتجه بعدها إلى تقديم محتوى عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن GXR Records هي أحدث إضافة إلى عائلة Galaxy Racer، كما أن GXR معروفة بالرياضات والألعاب الإلكترونية، والمحتوى الإلكتروني مع أكثر من 70 مليون معجب، ومشترك بجميع انحاء العالم، وتُعتبر GXR Recordsعلامة موسيقية مستقلة مخصصة لتقديم أفضل ما في الموسيقى والترفيه وهي موطن الفنانين والموسيقيين الموهوبين.



