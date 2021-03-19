Advertisements

روسيا تسجل 9699 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا بواقع 9699 إصابة جديدة، فيما تماثل للشفاء 12337 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الجمعة، سجلت في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و437938 إصابة، توفي منهم 94267 شخصا.

 

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1809 إصابات) تليها مدينة سانت بطرسبورغ (921) ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (605).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 فيروس كورونا روسيا

أخبار تهمك

قبل مواجهة ريال مدريد.. حكاية 12 مباراة رسمية لمحمد صلاح ضد الأسبان (أرقام)

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ 14 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات دور الثمانية

منذ نصف ساعة

ليس غلق القنوات فقط.. 3 صدمات للإخوان في تركيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة بورتو وتشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد سلاحا مميزا

منذ ساعة الا ربع

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

قبل موقعة دوري الأبطال.. "لا غالب ولا مغلوب" في تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ريال مدريد النارية

منذ 36 دقيقة

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 569 وفاة و26402 إصابة جديدة بكورونا

470 وفاة و23309 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا

تراجع الإصابات بفيروس كورونا في روسيا

436 وفاة جديدة و23315 إصابة بفيروس كورونا في روسيا

531 وفاة و22934 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

روسيا تسجل 19290 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:47 م

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

03:03 م

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

01:52 م

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار