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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تبدأ اليوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يواجه نادي فولهام نظيره ليدز يونايتد.


ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي فولهام.


ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :

1- محمد صلاح 17 هدف
2- برونو فرنانديز 16 هدف
3 – هاري كين 16 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف
5- سون هيونج مين 13 هدف
6- باتريك بامفورد 13 هدف
7- جيمي فاردي 12 هدف
8 – إلكاي جوندوجان 12 أهداف
9- أولي واتكينيز 10 أهداف
10- كاليوم ويلسون 10 أهداف

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