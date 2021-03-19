الاحتياطي الفيدرالي يرفض مد التيسيرات التى أعطاها للبنوك

رفض الاحتياطي الفيدرالي تمديد التيسيرات التي أدخلها على حجم رأس المال المسموح به للبنوك مقارنة بالسندات، وغيرها من الأصول، في حركة ربما تزعج سوق السندات، وول ستريت.





وحجم رأس المال الإلزامي للبنوك هو أحد القرارات التي اتخذها البنك المركزي عقب الأزمة المالية العالمية، ومن شأنه تقليل تعرض البنوك الاستثمارية للأصول عالية المخاطرة دون اعتبارات.





وخلال فترة الوباء، سمح الفيدرالي ببعض التيسيرات بما يخص هذه القواعد.