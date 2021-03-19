"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تنظم يوما رياضيا بحضور 650 مشارك (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، يوم رياضي للمرأة والفتاة بمشاركه جميع الهيئات الشبابية والرياضة حيث شاركت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية وبمشاركه عدد ٦٥٠ مشاركة، وبحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة تحت شعار (المرأة السكندريه تبدع).



وتم تنفيذ عدة أنشطة رياضية منها كرة السرعة وشد الحبل وتمارين ايروبكس وتمارين لياقة بدنية واسكيت بورد وراكيت.



وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن المرأة نواة ومحور ارتكاز المجتمع ايان كان أسرى أو مجتمعى أو عائلى فالمرأة نواة الامومة وأساس بناء الاسرة وأينما وجدت المرأة المصرية تكون أيقونة النجاح فلها شأن هام في تكوين المجتمع وشتى المجالات العلمية والمجتمعية.



وأضافت الشريف أن المرأة أثبتت أنها بالفعل نواة المجتمع ولها كل الحق في جعل يوم بالفعل خاص بالمراه يوم عالمى على المستوى العالمى وإعطائها كل الحقوق التى كانت تجرد منها واصبحت لها مكانه عالمية كبيرة وجودا ودعما لأنها وبكل تأكيد لها تأثير مجتمعى نشط داخل المجتمع السياسى والاقتصادى فدور المراه ضروره لمجتمع متقدم ناجح له ضروره فعاله في التكوين الاسرى الفعال.



وأشارت إلى أن المرأة تمثل نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هي دائمًا "أيقونة النجاح ".



يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتفعيل الأنشطة والمبادرات المجتمعية التى تخدم المراه المصرية وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.