أمن الجيزة يكشف غموض أغرب قضية قتل في عام 2021

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، فى كشف غموض أغرب قضية قتل فى عام 2021، حيث أقدمت ربة منزل على قتل زوجها لزواج من صديقه، وتهشيم رأس زوجة عشيقها لمماطتله فى قتلها بالجيزة بعد أن تحل بالاتفاق بينهم لمدة سنة.





تلقى قسم الطالبية بلاغا بالعثور علي جثة خادمة 38سنة خلف السور الجانبي بالطريق الدائري دائرة القسم.





وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الاداره العامه لمباحث الجيزه عن أن وراء إرتكاب الواقعة صديقتها خادمة 31 سنة مقيمة بدائرة القسم الطالبية.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها بمأمورية برئاسة قطاع الامن العام أسفرت عن ضبطها.



وبمناقشتها اعترفت بقتلها المجني عليها وقررت بإرتباطها والمجني عليها بعلاقة صداقة شملت زوجيهما وخلال ذلك إرتبطت بعلاقة بزوج المجني عليها عامل 41 سنة مقيم بدائرة قسم العمرانية وإتفقا علي التخلص من زوجيهما ليتزوجا وفـي سبيل ذلك قام زوج المجني عليها بإحضار (أقراص لحفظ الغلال ) وسلمهالها فقامت بدسها لزوجها شيف57 سنة فـي مشروب أدي إلي وفاته واتخذت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية.



وأضافت المتهمة عقب ذلك طالبت زوج المجني عليها بتنفيذ إتفاقهما ونظرًا لمماطلته لها فعقدت العزم علي الانتقام منه بقتل زوجته واستدرجتها لشقتها الغير معلومة للمجني عليها بزعم تنظيفها وما أن وصلت فباغتتها بالضرب باستخدام ( حجر) أعدته مسبقا حتي فارقت الحياة ووضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، وإستعانت بسيارة تاكسي فى نقلها لمكان العثور وتركت الجثة بالمكان وانصرفت.



أمكن ضبط زوج المجني عليها وبمواجهته إعترف



جاري عرض المتهمين على النيابة العامة.



جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الجنائية وفرض السيطرة الأمنية وقضايا القتل وملاحقة الخارجين عن القانون.