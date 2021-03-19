ضبط سيارة محملة بـ63 جوال دقيق لبيعها في السوق السوداء ببني سويف (صور)



أحبطت حملة تموينية بمركز ناصر شمال بني سويف، محاولة تهريب 63 جوال من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداولة خارج المخابز البلدية، للبيع في السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.



كانت معلومات وردت إلى إدارة تموين ناصر ببني سويف، عن تجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداولة خارج المخابز البلدية، لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.



دقيق مدعم



وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الاجراءات، تم إستهداف سيارة محملة بـ63 جوال دقيق، وتمكنت من ضبطها والتحفظ على السائق وكمية الدقيق المضبوطة وجرى إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

