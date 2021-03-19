"حماية المستهلك" تضبط لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف



واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف التي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها.



فقامت اللجنة بتنظيم حملة رقابة تموينية وصحية مفاجئة بدائرة مركز ومدينة بني سويف، شملت كافيهات ومحال تجارية ومطاعم ومحلات جزارة ومراكز طبية وغيرها، وأسفرت عن تحرير 11محضر، شملت: محضرين للذبح خارج المجزر، ومحضرين لسلع مجهولة المصدر،



معارض السيارات



كما حّررت الحملة 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر لضبط فواتير غير مطابقة للمواصفات ومحضر لمركز طبي لإداراته بدون ترخيص، ومحضر لأحد معارض السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار، فيما تم التحفظ على 25 كجم لحم بقرى مجمد و20 كجم دواجن و5 كيلو جرام لحم مفروم مجهولة المصدر، و20 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر،



وضبطت حملة حماية المستهلك ببني سويف أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.



حماية المستهلك



وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، شّكل اللجنة برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وضمت في عضويتها: الرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

