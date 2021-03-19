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هنا الزاهد بـ"الحجاب".. تفاصيل قصة "قولي لأحمد" قبل عرضها

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
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تنطلق في السابعة مساء غدا السبت قصة «قولي لأحمد» للسيناريست إياد صالح، وهي خامس حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تقوم ببطولته هنا الزاهد، على قناة «dmc».

 
قصة «قولي لأحمد» بطولة هنا الزاهد وعمر الشناوي، وهشام اسماعيل، والفنانة القديرة حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبري، وچيلان علاء، ومروة الأزلي.


وتُجسد هنا الزاهد في قصة «قولي لأحمد» شخصية مريم، وهي فتاة محجبة وهي دكتورة تعمل في قسم الطوارىء بإحدى المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، ويجسد «الشناوي» شخصية رجل أعمال يُقابل هنا الزاهد وتنشأ بينهم العديد من المواقف في إطار القصة، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

مسلسل «حلوة الدنيا سكر» تدور أحداثه فى ٤٠ حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات «سحر وشعوذة» و«ساندى كراش» ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية «9 خطوات لقلب الرجل» ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية «الجريمة لا تفيد» ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

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