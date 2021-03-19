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المالية تكشف توجيه السيسي الجديد بشأن "إحلال السيارات" (فيديو)
الجمعة 19/مارس/2021 - 03:23 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم صندوق تمويل إحلال وتجديد السيارات بوزارة المالية، إن الحكومة قررت خفض مدة تملك السيارة بالمبادرة إلى عامين، وذلك تخفيفا للعبء على المتقدمين، وزيادة عدد المشاركين بالمبادرة.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن المرحلة الأولى من المحافظة انطلقت في 7 محافظات، منوها بأن المحافظة التي تشارك بالمبادرة يجب أن تتوفر بها عدد من الخصائص ومنها توفر محطات غاز طبيعي، وأماكن لاستقبال السيارات.
وأضاف أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتجهيز المحافظات للانضمام للمبادرة، لافتا إلى أن عدد الطلبات التي تلقتها المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن بلغت 60 ألف طلب.
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