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حملة للتبرع بالدم بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، اليوم الجمعة، حملة تبرع بالدم في مركز الخدمات، في نادى المهندسين بسابا باشا.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن حملة التبرع بالدم تهدف إلى توفير شيكات للمهندسين وذويهم مجانًا وذلك في إطار الدور الصحى لنقابة المهندسين بالإسكندرية لتوفير كافة الخدمات الصحية.

وأضاف إنه سيتم توفير الشيكات بإدارة الرعاية الصحية بالنقابة بالشاطبى، مؤكدًا أن لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية على استعداد لتوفير كافة الخدمات الصحية لأعضاء النقابة وأسرهم من خدمات مجانية وإضافة خدمات جديدة لمشروع الرعاية الصحية.
حملة للتبرع بالدم بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
حملة للتبرع بالدم بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
حملة للتبرع بالدم بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
حملة للتبرع بالدم بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
حملة للتبرع بالدم بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
حملة للتبرع بالدم بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
حملة للتبرع بالدم بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
حملة للتبرع بالدم بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)

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