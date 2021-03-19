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تسليم المحكوم عليهم الأبرز.. ماذا ينتظر الإخوان الهاربين بتركيا؟

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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بدأت تركيا في محاولة إرضاء مصر من أجل عودة العلاقات بين القاهرة أنقرة وذلك بعد أن وجهت بإعادة النظر في المحتوى الهجومي الذي تقدمه قنوات الإخوان التي تبث من تركيا وتهديد السلطات بغلق أي قناة تخرج عن الإطار وترحيل المخالفين.

ومنحت الحكومة التركية، عبر مستشار حزب العدالة والتنمية التركي ياسين أقطاي، توجيهات صارمة لعدد من الإعلاميين المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية بإسطنبول في مقدمتهم حمزة زوبع ومحمد ناصر ومعتز مطر بشأن وقف أي إساءة أو تحريض أو تناول سلبيات، تمس الدولة المصرية.

وأعرب وزير الدولة للإعلام في مصر، أسامة هيكل، عن ترحيبه بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية.


ووصف هيكل هذه الخطوة بأنها بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخا ملائمًا لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولا في العلاقات الدولية، متابعا ”من المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين“.




تسليم العناصر المحكوم عليهم
وحسب تقرير نشره موقع "العين الإخبارية" الإماراتي فهناك عدد من الشروط تضعها مصر من أجل عودة العلاقات بين القاهرة أنقرة على رأسها تسليم عدد من العناصر الإخوانية المحكوم عليها بأحكام في جرائم إرهاب، وهناك قائمة بالأسماء لدى الإنتربول الدولي وهي القائمة التي يجب التعامل معها.

غلق بعض المنصات الإخوانية
وفي تقرير الموقع الإماراتي، قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن من بين المطالب المصرية غلق بعض المنصات التي تم تأسيسها على مدار السنوات الماضية، والتي توجه برامجها السياسية لاستهداف الدولة المصرية ورموزها، أو تغيير السياسة التحريرية لهذه البرامج والإبقاء على برامج المنوعات فقط.

وأضاف أن القاهرة تصر على تسليم عناصر إخوانية محرضة، تواجه أحكاما نهائية في قضايا إرهاب، وهو ما قابلته أنقرة بإقامة جبرية لعدد من العناصر الإخوانية ومصادرة أموالهم في الأرصدة البنكية، والنظام التركي يمهد لتسليم ما لا يقل عن 60 من العناصر الإخوانية.

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